Flamengo teve vitória com 'estrelinha de campeão', diz Jorge Jesus

O Flamengo não teve uma atuação brilhante, mas mostrou muita vontade e conseguiu a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fortaleza, quarta-feira, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro manteve a diferença de oito pontos para o vice-líder Palmeiras. Ao final da partida, o técnico Jorge Jesus celebrou o resultado e a boa fase de sua equipe.

"Tivemos muito jogadores fora e não tivemos um jogo a nível do que estamos habituados a fazer no primeiro tempo. Fizemos alterações para ver se melhorava a equipe. No intervalo eu fiz algumas modificações e as coisas melhoraram. Fizemos por onde ganhar. Foi uma vitória com estrelinha de campeão", disse o comandante português.

Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores. O primeiro jogo acabou empatado em 1 a 1. Mesmo assim, Jorge Jesus garante que não pretende poupar os titulares no clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã.

"Minha cultura não é essa (de poupar o time). Descansar? Isso não existe. Vamos descansar nos dias que temos. Quinta, sexta, sábado... Domingo é para correr. Se tivermos jogadores com sinais de lesão, é outra coisa", explicou.

Com os resultados dos jogos de quarta-feira, o Flamengo chegou aos 63 pontos e se mantém com folga na liderança do Brasileirão. O Palmeiras aparece em segundo com 53 pontos e o Santos, que joga nesta quinta-feira contra o Ceará, aparece em terceiro com 48.