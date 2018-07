Flamengo trabalha jogadas de bola parada antes de encarar o Santa Cruz

O Flamengo realizou na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o último treino de preparação para enfrentar o Santa Cruz, no domingo, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguiu viagem a São Paulo, pois a partida será realizada no estádio do Pacaembu.

Durante o treinamento, o técnico Zé Ricardo orientou o posicionamento da equipe nas bolas paradas ofensivas, visando aprimorar o fundamento, e também aperfeiçoou algumas jogadas ensaiadas de cobranças de escanteio e faltas próximas à grande área.

Antes, porém, o time fez um aquecimento de maneira diferente. Após exercícios de alongamento e de ativação muscular, os atletas iniciaram o trabalho com bola em atividade coletiva em gramado reduzido no Campo 1.

Na sequência, o treinador dividiu o grupo para a realização do treino tático, deixando os jogadores que não irão viajar a São Paulo juntos de atletas da equipe sub-20, na outra metade do gramado.

Para a partida, Zé Ricardo não poderá contar com o lateral-esquerdo Jorge e o centroavante Leandro Damião, suspensos, e deverá escalar a seguinte equipe: Paulo Victor; Pará, Réver, Rafael Vaz e Chiquinho; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Felipe Vizeu e Fernandinho.

Após empatar por 0 a 0 com o São Paulo na última rodada, o Flamengo foi a 54 pontos no Brasileirão e viu o líder Palmeiras abrir a vantagem para três pontos. Como mandante no Pacaembu, o time carioca encara o Santa Cruz às 17h deste domingo.