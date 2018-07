Flamengo treina com Eduardo da Silva entre os titulares O Flamengo vai iniciar a defesa do título da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, com mudanças na equipe que vinha jogando no Brasileirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo fará ao menos seis alterações na equipe que enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira. O time estreará direto na fase de oitavas de final.