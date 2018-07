Flamengo treina com Everton na lateral esquerda e Mugni no meio de campo

RIO - Acostumado a fechar parte dos treinos às vésperas das partidas, o técnico Jayme de Almeida decidiu não fazer mistério e permitiu que a imprensa acompanhasse toda a atividade desta sexta-feira, no penúltimo treino do Flamengo antes da estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, no Mané Garrincha, contra o Goiás.

Na atividade desta sexta-feira, realizada no Ninho do Urubu, Jayme improvisou Everton na lateral esquerda. O jogador deverá ocupar a vaga de André Santos, suspenso. Com isso, o argentino Lucas Mugni ganhou espaço entre os titulares no meio de campo.

Jayme focou bastante o treino nas jogadas de bola parada contra a defesa, já que o time tem sofrido muitos gols dessa forma. Na manhã de sábado, o time realiza o último treino antes de viajar a Brasília.