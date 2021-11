Flamengo treina com força máxima no Uruguai em preparação para final da Libertadores

Com força máxima, o Flamengo deu sequência nesta quinta-feira à preparação para o duelo diante do Palmeiras, pela final da Copa Libertadores. O técnico Renato Gaúcho pôde contar com o que tem de melhor no treino desta tarde, no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, incluindo o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral Isla, poupados das atividades de quarta-feira.

Voltando de lesão, o meia Arrascaeta treinou normalmente, assim como os atacantes Bruno Henrique e Pedro. Os dois primeiros devem iniciar o embate de sábado. O único desfalque foi o zagueiro Léo Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Se disponível, ficaria como opção no banco de suplentes.

O Flamengo abriu apenas os primeiros 15 minutos para a imprensa. Os jogadores fizeram aquecimento antes da atividade em campo. Mais cedo, os atletas fizeram academia e trabalho preventivo, sob os olhares da comissão técnica de Renato Gaúcho.

A expectativa é que o treinador aposte no retorno de Arrascaeta, deixando Michael, destaque do time nos últimos jogos, como opção no banco de reservas. A provável escalação do Flamengo tem: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

A preparação será encerrada nesta sexta-feira, também nas dependências do Peñarol. A delegação do Flamengo ainda fará um reconhecimento do gramado do estádio Centenário, local da grande decisão contra o Palmeiras, marcada para sábado, às 17h.

A competição é a esperança de título para o Flamengo, que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil diante do Athletico-PR e dificilmente terá condições de alcançar o Atlético Mineiro na corrida pelo título brasileiro.