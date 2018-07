Flamengo treina com Jonas e Anderson Pico entre os titulares

O Flamengo deverá ter novidades na sua escalação para o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Carioca. Em atividade realizada na manhã desta sexta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo treinou com o volante Jonas e o lateral-esquerdo Anderson Pico entre os titulares, indicando a presença deles na equipe.

Recuperado de lesão no tornozelo direito, Jonas ocupou a vaga que vinha sendo de Lucas Mugni entre os titulares. Já Anderson Pico reassumiu a lateral esquerda do Flamengo. Assim, Luxemburgo recolocou Pará na lateral direita, posição em que o treinador vinha improvisando o volante Luiz Antonio, que foi sacado do time titular.

Durante o treinamento, Luxemburgo demonstrou preocupação com as jogadas de bola parada, realizando trabalhos focados na marcação e no posicionamento. E o time titular teve a seguinte formação: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Márcio Araújo e Gabriel; Marcelo Cirino, Alecsandro e Paulinho. Durante o treino, César substituiu Paulo Victor, que realizou treinos específicos com o preparador de goleiros Wagner Miranda.

No clássico deste domingo, o Flamengo não poderá contar com Luxemburgo no banco de reservas. O treinador foi suspenso por dois jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva chegou a conceder efeito suspensivo ao técnico, mas depois reconsiderou a sua decisão.