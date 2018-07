Flamengo treina com Pará na lateral esquerda para duelo com o Figueirense O elenco do Flamengo não teve descanso no dia seguinte ao triunfo por 4 a 0 sobre a Desportiva, em amistoso disputado no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira, o time deu sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Figueirense, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, com o técnico Oswaldo de Oliveira indicando que o lateral Pará poderá ser titular em Florianópolis.