Flamengo treina e admite necessidade de evolução Menos de 24 horas após a vitória por 2 a 1 sobre o Bangu, os jogadores do Flamengo voltaram a treinar nesta quinta-feira. Enquanto os reservas participaram de um treino no campo, os titulares fizeram trabalho de recuperação na academia. Entre os dois grupos, o discurso em comum de que o time ainda precisa melhorar, mesmo depois do primeiro triunfo nesta Taça Rio.