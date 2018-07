Flamengo treina e pode ter cinco reforços para domingo

RIO - Nesta terça-feira, os jogadores do Flamengo treinaram pela primeira vez depois da polêmica demissão do técnico Jayme de Almeida, anunciada no dia anterior. O novo treinador, Ney Franco, deve ser apresentado nesta quarta. Com isso, o preparador físico Joelton Urtiga ficou responsável por conduzir o treinamento.

Apesar do clima pesado causado pela saída do ex-treinador, o Flamengo teve boas notícias nas atividades de hoje. Everton, Hernane, Elano, Gabriel e Chicão, que se recuperavam de contusão, participaram do treinamento junto com os demais companheiros e é possível que tenham condições físicas para reforçar a equipe na partida contra o São Paulo, marcada para domingo no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o lateral-direito Léo segue sob cuidados médicos, e não tem previsão de retorno.

O Flamengo não apresentou um bom desempenho nas quatro partidas inicias do Campeonato Brasileiro e conquistou apenas quatro pontos. A presença destes jogadores têm feito bastante falta ao time já que dois deles - Hernane e Éverton - são considerados titulares. Chicão, Gabriel, Léo e Elano eram constantemente utilizados no decorrer das partidas.