Flamengo treina em gramado sintético e Zé Ricardo confirma Alan Patrick no time

O Flamengo foi até o centro de treinamento do CFZ, de Zico, para treinar em gramado sintético e se adaptar ao campo do jogo contra o Atlético-PR, domingo, em Curitiba, na Arena da Baixada. A atividade foi a penúltima do ano, uma vez que o Fla ainda fará mais um treino no sábado de manhã antes de viajar ao Paraná.

Nesta sexta, porém, o técnico Zé Ricardo já confirmou que o substituto do Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será o meia Alan Patrick. Ele disputava vaga com Mancuello e Lucas Paquetá e fará, no domingo, seu último jogo pelo clube rubro-negro, que defendeu por um ano e meio, por empréstimo. Vendido pelo Santos ao Shakhtar Donetsk em 2011, o meia voltou ao Brasil dois anos depois e desde então não retornou à Ucrânia, o que fará em 2017.

No domingo, está escalado no time que terá Alex Muralha; Pará, Rever, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Alan Patrick; Gabriel, Éverton e Guerrero. Rafael Vaz faz tratamento para um luxação no ombro e dá lugar a Juan. De acordo com o Fla, ele não será problema para o início da próxima temporada.