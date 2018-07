Flamengo treina em Salgueiro em meio à festa da torcida

A atividade foi realizada no início da noite no próprio estádio Cornélio de Barros, local da partida contra o Salgueiro, nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Devido à longa viagem, o treino foi leve. Os jogadores que iniciaram a partida diante do Vasco, no domingo, apenas bateram bola, enquanto os goleiros trabalharam separadamente com o preparador da equipe.

Como tem sido costume, o técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou a equipe que irá a campo para a partida desta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A tendência, porém, é que o técnico repita a equipe que jogou no Maracanã.