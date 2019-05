Flamengo treina no CT do Grêmio e Abel cogita time alternativo contra o São Paulo

Após ser batido pelo Internacional no Beira-Rio, o Flamengo retomou as atividades ainda em solo gaúcho na manhã desta quinta-feira. Titulares e reservas treinaram no CT do Grêmio, em Porto Alegre, antes do retorno ao Rio de Janeiro, onde o grupo vai se apresentar na sexta.

Os jogadores que foram titulares na noite de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. Eles treinaram com bola em um esboço de formação que o técnico Abel Braga avisou que pode utilizar no duelo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão.

Alvo da torcida na quarta, Abel cogita escalar uma equipe mista para poupar os principais titulares em razão do confronto decisivo com o Peñarol, na quarta-feira que vem, no Uruguai. O Flamengo precisa ao menos de um empate nesta última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores para sacramentar sua classificação às oitavas de final - em caso de derrota, precisará de uma combinação de resultados.

Abel, então, quer descansar alguns dos seus principais titulares no fim de semana, visando aquele que é considerado o maior jogo do time no ano até agora. Ao fim do duelo com o Inter, na quarta, ele evitou citar nomes e indicar os prováveis poupados.

Berrío, Uribe, Vitinho e Piris da Mota, recuperado de lesão, têm chances de voltar ao time. O goleiro Diego Alves, em processo de reabilitação física, ainda não deve retornar ao time no fim de semana. Deve focar sua recuperação no retorno para o jogo contra os uruguaios.

Uma possível formação alternativa do Flamengo poderia ter César; Rodinei, Thuler, Rhodolfo, Trauco; Piris, Ronaldo, Diego; Berrío (Lucas Silva), Vitinho e Lincoln (Uribe).