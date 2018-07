Flamengo treina sem Henrique Dourado e Barbieri faz ajustes na equipe

O Flamengo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu. Sem o centroavante Henrique Dourado, que ficou na academia realizando exercícios físicos, o técnico Maurício Barbieri aproveitou a atividade para fazer ajustes na equipe.

Os atletas iniciaram os trabalhos no Centro de Excelência em Performance. As movimentações na academia foram feitas com um circuito dividido em seis partes. Logo depois, os jogadores foram a campo para treinar com bola.

No gramado, o treinador Maurício Barbieri priorizou a parte técnica na atividade. Ele orientou os jogadores em um espaço reduzido. Logo depois, os jogadores treinaram jogadas ofensivas e finalizações. Antes de ir para o vestiário, o grupo rubro-negro aprimorou a forma física com o preparador Fábio Eiras.

Além de Henrique Dourado, os zagueiros Rhodolfo e Léo Duarte também não treinaram e permaneceram na academia para fazer exercícios específicos. O elenco retorna aos trabalhos na quarta-feira para dar sequência ao cronograma de treinos antes do retorno das competições.

O primeiro compromisso do Flamengo assim que for retomado o calendário do futebol brasileiro será contra o São Paulo, no dia 18, às 21h45, no Maracanã. O confronto é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.