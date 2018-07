Flamengo treina sob sol forte para enfrentar o Vasco na semifinal da Taça Rio

O Flamengo treinou, nesta quinta-feira, sob forte calor no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, em preparação para o clássico contra o Vasco, neste sábado, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, válido pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Os trabalhos começaram com atividades de musculação e prevenção de lesões na academia do CT. Depois, o técnico Zé Ricardo coordenou um treino tático focado no adversário e esboçou a equipe que irá a campo no fim de semana, fazendo ajustes no posicionamento e instruindo os atletas com relação ao plano de jogo para o confronto.

O grupo rubro-negro vai finalizar a preparação para o jogo que vale vaga na final da Taça Rio nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, onde permanecerá concentrado até o dia do clássico.

Após a disputa contra o Vasco, o Flamengo voltará ao Maracanã na próxima quarta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores. O time rubro-negro vai enfrentar o Atlético Paranaense, pela terceira rodada do Grupo 4. Pela competição continental, é o terceiro colocado da chave com três pontos, um atrás do time de Curitiba e da Universidad Católica, do Chile, líder do grupo. O San Lorenzo, da Argentina, ainda não pontuou.