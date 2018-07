Flamengo treinará na Gávea antes de jogo contra o São Paulo

Aos poucos, a realização de treinamentos do Flamengo na Gávea começam a ser mais recorrentes. Nesta segunda-feira, a comissão técnica do clube carioca confirmou que a atividade da manhã desta terça-feira, marcada para as 10 horas, será realizada no estádio do bairro da zona Sul do Rio, na sede do Flamengo.

Atualmente, o Flamengo tem realizado os seus treinamentos no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. A mudança das atividades para o local, aliás, teve a interferência do técnico Vanderlei Luxemburgo na sua passagem anterior pelo clube, até para que os treinamentos sejam realizadas com mais privacidade.

Porém, nesse seu retorno ao clube, Luxemburgo vem adotando a prática, em uma ação para deixar o torcedor mais perto dos jogadores. Foi isso que aconteceu na véspera da sua estreia, o clássico contra o Botafogo, e também antes da partida da semana passada diante do Palmeiras, no Pacaembu.

A transferência do treinamento para a Gávea também tem razão logística, pois o estádio fica próximo ao Aeroporto Santos Dumont. Assim, nesta terça-feira o Flamengo vai treinar na Gávea, em atividade que será aberta para 400 sócios.

Em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, o time vai enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira no Morumbi. Depois, o Flamengo ainda fará outros dois jogos como visitante, diante de Bahia, no domingo, também pelo Brasileirão, e contra o América de Natal, em 1º de outubro, pela Copa do Brasil.