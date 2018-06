Flamengo 'troca o chip' e enfrenta a Portuguesa por classificação na Taça Rio

Apesar da Copa Libertadores ser o principal objetivo do Flamengo na temporada, a competição será deixada um pouco de lado. Pelo menos por enquanto. Como o próximo jogo da competição sul-americana é só daqui a um mês, as atenções serão voltadas para o Campeonato Carioca. Neste domingo, o time rubro-negro enfrenta a Portuguesa, às 16 horas, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela última rodada da Taça Rio.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo está na vice-liderança do Grupo B com nove pontos e depende apenas de suas próprias forças para se classificar à semifinal. Mas a vaga pode vir até mesmo com uma derrota, desde que a Cabofriense perca para o Fluminense.

A situação da Portuguesa é parecida. Na vice-liderança do Grupo C, o time da Ilha do Governador tem os mesmos dez pontos do Botafogo e leva vantagem no saldo de gols (3 contra 2). Esse critério pode definir quem se classifica. O alvinegro faz o clássico contra o Vasco da Gama no Engenhão.

Os dois times já se enfrentaram 66 vezes e o Flamengo tem ampla superioridade: 61 vitórias contra três da Portuguesa, além de dois empates. A última derrota rubro-negra aconteceu em 1985, mas o adversário ainda não perdeu para os quatro grandes neste Campeonato Carioca.

Como o próximo jogo da Libertadores é só no próximo mês, o técnico Paulo César Carpegiani não deve poupar os titulares, assim como aconteceu na derrota para o Macaé, na rodada passada. Após retornarem do Equador, onde conquistou a vitória sobre o Emelec, por 2 a 1, na última quarta-feira, os jogadores que atuaram folgaram na quinta e fizeram apenas um trabalho regenerativo nesta sexta-feira.

Em relação ao time que esteve em campo na derrota para o Macaé, muitas mudanças serão realizadas. O zagueiro Léo Duarte foi expulso e o atacante Lucas Paquetá recebeu o terceiro cartão amarelo. Lesionado, Réver é outro desfalque certo. Por outro lado, o meia Diego está novamente à disposição depois de cumprir suspensão. Autor de dois gols no Equador, Vinícius Júnior deve ser titular.

"Nós encaramos a partida como uma decisão. Precisamos destes três pontos para se classificar. Em relação ao time, isso é com o treinador. Só sei que quero jogar", afirmou o meia Everton, que vem atuando em alguns jogos como lateral-esquerdo.

A Portuguesa não quer morrer na praia e ficar sem a classificação para a semifinal. Por isso, o elenco considera a partida contra o Flamengo como a mais importante do ano. Sem desfalques, o técnico João Carlos Ângelo deve manter a mesma formação que iniciou a derrota para a Cabofriense, por 2 a 1.

"Estamos trabalhando com foco total e sabendo que esse jogo contra o Flamengo é o mais importante do ano. Temos ambições no campeonato, a Portuguesa investiu para viver esse momento e cabe a nós tentar torná-lo possível", comentou o volante Muniz.