Flamengo usa o Carioca como preparação para Supercopa e Libertadores

O susto que o time principal do Flamengo levou diante do Resende, na noite de segunda-feira, não preocupou o elenco e a comissão técnica do rubro-negro. Na estreia dos titulares em 2020, o Fla saiu atrás e precisou buscar a virada para vencer o modesto rival por 3 a 1, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

As dificuldades não preocupam porque o técnico Jorge Jesus já admitiu que vai encarar os primeiros jogos da equipe no ano ainda como pré-temporada. E isso porque o período de preparação do time para a nova temporada foi mais curto que o normal desta vez por causa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. A competição adiou as férias dos jogadores e, por consequência, a pré-temporada.

"Completamos hoje a primeira semana de treinos. Optamos por fazer uma pré-temporada com jogos oficiais", enfatiza o treinador. "Nem tudo é positivo, porque você trabalha com uma intensidade muito alta e, quando chega para o jogo, se nota na competitividade dos jogadores."

O grande objetivo do Flamengo neste início de ano são a Supercopa do Brasil e a Copa Libertadores. O primeiro desafio será no dia 16, contra o Athletico-PR, em Brasília. "Nossa intenção em relação a estes jogos, hoje [segunda] e sábado, visa preparar a equipe para o jogo do dia 16 em Brasília. Vai ser a primeira vez que é disputada aquilo que chamamos de Supertaça. É um título e queremos conquistar objetivos. Isso faz a diferença."

Ao mesmo tempo em que o clube elege as grandes competições como o foco em 2020, Jesus garante que não desprezará o Campeonato Carioca. "Isso é cultural, tenho que respeitar os estaduais. Portanto, têm que se manter, porque também têm coisas muito boas. Ajudam a formar jogadores, há uma forma de poder projetar mais equipes. Tenho que saber respeitar isso, mas se o Flamengo ganhar o Carioca... No Brasil, isso aumenta o meu currículo. Fora do Brasil, zero", pondera.

Em clima de testes e avaliações, na segunda, Jesus escalou somente um reforço entre os titulares, o zagueiro Gustavo Henrique. Os atacantes Michael e Pedro, que também chegaram neste ano ao clube, entraram em campo somente no segundo tempo. Pedro chegou a balançar as redes, em seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.