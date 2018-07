Flamengo usa superação como arma contra má fase O volante Maldonado acredita que o Flamengo ficou mais longe do risco de rebaixamento ao aliar a técnica dos seus jogadores com a dedicação dentro de campo. No último sábado, a equipe carioca derrotou o Guarani por 2 a 1, no Engenhão, e chegou aos 43 pontos, três acima da zona de descenso do Campeonato Brasileiro, quando faltam duas rodadas para o encerramento do torneio.