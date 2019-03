Flamengo usa titulares contra o Madureira em busca de vaga na semi do Carioca

O Flamengo vai usar a sua formação titular no duelo desta terça-feira, às 20h30, no Maracanã, diante do Madureira, pela quinta rodada da Taça Rio. A intenção é que a equipe da Gávea obtenha a vitória e consiga a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Carioca. (Acompanhe o minuto a minuto aqui)

Para que o jogo atraia grande público flamenguista - o time tem média de 42.722 espectadores por jogo -, foi realizada uma promoção para os sócios-torcedores do clube, que terão direito a comprar até três ingressos extra com desconto igual ao oferecido pelo seu plano para qualquer setor.

O único titular a desfalcar o Flamengo será Cuéllar, convocado para a seleção colombiana, sendo que Ronaldo deve ficar com a sua vaga no meio-campo. O uruguaio Arrascaeta, o paraguaio Piris da Motta e o peruano Trauco também foram chamados para suas equipes nacionais, mas não têm status de titular com o técnico Abel Braga.

Uma atração do Flamengo estará no banco de reservas: o zagueiro Juan. O jogador, de 40 anos, tem contrato apenas até 30 de abril. Assim, essa poderá ser uma das suas últimas chances de atuar pelo clube.

A partida será a de número 200 do lateral-direito Pará pelo Flamengo. "O time está atingindo um nível muito bom com o decorrer dos jogos. Tenho certeza de que as conquistas virão em breve", disse.

O Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C da Taça Rio com oito pontos, um a menos que Cabofriense e Bangu. O Madureira está em quarto lugar no Grupo A, com quatro pontos.

Além disso, o Madureira briga para não ser rebaixado, pois soma seis pontos (quatro pela Taça Guanabara e dois pela Taça Rio) e tem a concorrência de Americano (cinco pontos) e Portuguesa (dois). Mas o time se recuperou no fim de semana ao bater o Resende por 2 a 0, fora de casa.