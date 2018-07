Flamengo vacila em Macaé e cede empate ao Bahia no fim

RIO - Flamengo e Bahia fizeram um duelo bastante equilibrado e acabaram empatando por 1 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Moacyrzão, em Macaé, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Anderson Talisca nos acréscimos, o time baiano conseguiu evitar a derrota que vinha se desenhando desde o início do primeiro tempo.

Se para o time baiano o resultado foi bom, os cariocas saíram de campo com a sensação de derrota. Até agora o rubro-negro somou apenas cinco pontos e, dependendo dos resultados dos demais jogos, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Sem poder mais jogar no Maracanã, por causa da Copa, o Flamengo mandou o jogo desta noite em Macaé. Mas era o Bahia quem começou pondo pressão na partida. Aos 5 minutos, Talisca teve duas boas oportunidades de gol, Felipe salvou a primeira e, na segunda, a bola passou raspando a trave.

Mas, na primeira jogada de ataque do Flamengo, Everton fez ótima jogada pela ponta e cruzou para Paulinho abrir o placar. Após o gol, o time carioca melhorou e equilibrou a partida. Apesar da baixa qualidade técnica apresentada, ambos os times eram muitos velozes e procuravam o gol a todo momento e davam um bom ritmo ao jogo.

A partida seguiu bastante aberta no segundo tempo. O rubro-negro criava suas melhores jogadas pelas pontas. Aos 12, após cruzamento de Wallace, Alecsandro perdeu um gol feito ao cabecear a bola para fora, com o goleiro batido.

O Bahia não se deixou abalar e se jogou ao campo ofensivo, com destaque para Talisca, que obrigou o goleiro Felipe a fazer duas grandes defesas. E, por pouco, não igualou o resultado. Mas, aos 46 minutos, o jogador foi recompensado pela persistência. Em linda cobrança de falta, Talisca marcou o gol e evitou a derrota dos visitantes.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 x 1 BAHIA

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Cáceres (Arthur), Márcio Araújo, Elano (Amaral) e Everton; Paulinho (Negueba) e Alecsandro. Técnico: Ney Franco.

BAHIA - Lomba; Railan, Demerson, Titi e Pará (Henrique); Fahel, Rafael Miranda, Helder(William Barbio) e Branquinho (Guilherme Santos); Talisca e Maxi. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Paulinho, aos 10 minutos do primeiro tempo. Anderson Talisca, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alecsandro, Everton e Elano (Flamengo).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro (PE).

RENDA - R$ 235.990,00.

PÚBLICO - 9.614 pagantes (10.924 no total).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé (RJ).F