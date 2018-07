Flamengo vai à semifinal da Taça Rio e complica vida do Botafogo

RIO - Num clássico sem bom futebol, o Flamengo deixou o Botafogo com a vida complicada na Taça Rio ao vencê-lo por 2 a 0, neste domingo à noite, no Engenhão, com dois gols do meia Thiago Neves. Enquanto a equipe rubro-negra conquistou antecipadamente a vaga na semifinal, o time alvinegro precisa vencer o América na última rodada e ainda depende de outros resultados, no próximo fim de semana, para avançar de fase - está com 11 pontos, três a menos que Fluminense e Olaria no Grupo B.

Com o resultado dos jogos de sábado e de domingo à tarde, o clássico passou a ser mais de vida ou morte para o Botafogo. Um tropeço deixaria o clube em situação delicada na Taça Rio. Já o Flamengo, mesmo perdendo, só dependeria de si na última rodada para se classificar.

Logo, a equipe alvinegra entrou em campo mais pressionada. Antes de a bola rolar, houve um minuto de silêncio, respeitado por todos no Engenhão, pelas crianças assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio. O Flamengo pisou no gramado carregando uma faixa de homenagem às vítimas.

Num primeiro tempo fraco, sem emoção e com grande número de passes errados, o Flamengo foi mais eficiente e desceu para o vestiário com 1 a 0 no placar, gol do meia Thiago Neves, escorando cruzamento da esquerda de Renato Abreu - o Botafogo chegou poucas vezes com perigo, todas com Loco Abreu.

Apesar de precisar da vitória, o alvinegro não teve força nem futebol para reagir no segundo tempo e ainda sofreu outro gol, de Thiago Neves.

BOTAFOGO - 0 - Jefferson; Alessandro, João Filipe, Antônio Carlos e Somália (Guilherme); Marcelo Mattos, Arévalo, Bruno Tiago (Lucas) e Everton (Caio); Herrera e Loco Abreu. Técnico - Caio Júnior.

FLAMENGO - 2 - Felipe, Léo Moura, Welinton, David e Rodrigo Alvim; Maldonado, Willians (Fierro), Renato e Thiago Neves; Ronaldinho e Deivid (Diego Maurício). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Thiago Neves, aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 43 do segundo; Juiz - Wagner do Nascimento Magalhães; Cartões amarelos - Willians, Welinton, Ronaldinho Gaúcho, Somália, Loco Abreu, Antônio Carlos, Arévalo, Éverton, David, Maldonado e Herrera; Renda - R$ 487.905,00; Público - 17.524 pagantes; Local - Estádio do Engenhão, no Rio.