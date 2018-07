Flamengo vai apresentar Mano Menezes na segunda-feira

RIO - A diretoria do Flamengo anunciou nesta sexta-feira que a apresentação oficial de Mano Menezes, novo técnico da equipe, será na próxima segunda-feira. A primeira entrevista do treinador, sem trabalhar desde que foi demitido do comando da seleção brasileira em novembro de 2012, será às 11 horas, na sede da Gávea.

Mano foi anunciado como novo técnico do Flamengo na noite de quinta-feira e assinou contrato com o clube válido até dezembro de 2014. Ele chega para substituir Jorginho, demitido após o início ruim do clube da Gávea no Campeonato Brasileiro - está apenas em 14º lugar. No último compromisso, na vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma no último sábado, o time foi comandado pelo interino Jaime de Almeida.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro em virtude da disputa da Copa das Confederações, Mano terá tempo para preparar o Flamengo visando a sua estreia no comando do time em uma competição oficial. A equipe só volta a jogar no torneio nacional no dia 6 de julho, quando receberá o Coritiba em local ainda indefinido.

Ao site oficial do Flamengo, Mano pediu o apoio do torcedor para ter sucesso à frente do time. "Os nossos adversários devem ser os outros. Juntos, Flamengo e nação rubro-negra são muito mais fortes", destacou o treinador, que teve passagens de sucesso por Grêmio e Corinthians na sua carreira e agora tentará repetir o sucesso no futebol do Rio.