Flamengo vai atrás de Washington para vaga de Adriano

A saída do atacante Adriano do Flamengo está cada vez mais próxima. Com contrato até o final deste mês, o Imperador quer acertar logo sua transferência para a Roma, da Itália. O clube rubro-negro, por precaução, já procura um novo atacante: Washington, do São Paulo.

A presidente Patrícia Amorim está preocupada com um possível desmanche na equipe. Além de Adriano, o clube também deve perder Vágner Love. Fora da Libertadores, o rubro-negro não tem muito dinheiro em caixa para ficar com os atletas.

Washington seria uma opção "barata". O atacante tem como empresário Gilmar Rinaldi, o mesmo de Adriano. E Rinaldi facilitaria a vinda de Washington para o Flamengo se Patrícia, em contrapartida, permitisse a saída de Adriano.

Patrícia e Rinaldi se reunirão nesta terça para definir o futuro nos dois jogadores. No São Paulo, Washington não tem bons olhos depois das críticas a Ricardo Gomes e a chegada de Fernandão. A saída dele será até um alívio para a diretoria tricolor.