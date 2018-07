Flamengo vai jogar com os titulares contra Bangu

"Não pensei em poupar. O Flamengo não entra em nenhuma competição para fazer apenas parte. Flamengo tem que ganhar, é isso que a torcida me cobra nos estádios e nas ruas. Vamos estudar com calma. Vencer o Bangu pode nos deixar em uma situação tranquila no Carioca e depois podemos subir para enfrentar o Emelec", disse Joel.

Depois do duelo com o Emelec em Guayaquil, o Flamengo terá o rival Vasco pela frente no Campeonato Carioca. E Joel novamente adiantou a sua intenção de escalar os titulares no clássico, dias antes de enfrentar o Lanús pela Libertadores. "Logo depois ainda tem clássico com o Vasco. Vou poupar o que? Temos um compromisso moral com os nossos torcedores, não é sacrifício", afirmou o treinador.

Com a derrota de quarta-feira, o Flamengo está em terceiro lugar no Grupo 2 da Libertadores, com cinco pontos, dois a menos do que Lanús e Olimpia. Na Taça Rio, a equipe ocupa o segundo lugar no Grupo A, com 12 pontos.