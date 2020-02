Flamengo valoriza elenco após conquista da Taça Guanabara

O Flamengo enfrentou o Boavista, neste sábado, e, de virada, conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 1, garantindo o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Após a partida, ainda no gramado do Maracanã, o elenco valorizou a conquista.

Em 2020, o time já levou a Supercopa do Brasil, diante do Athetico-PR, e na próxima quarta-feira, de novo no Maracanã, pode faturar a Recopa Sul-Americana em cima do Independiente Del Valle - houve empate por 2 a 2 no Equador e agora uma vitória simples serve ao time carioca para conquistar seu terceiro titulo em menos de duas semanas.

"Muito feliz por mais essa conquista. Nosso objetivo é sempre vencer. Fizemos por onde e merecemos. A gente disputa o Carioca, coloca a cara à tapa. Então, jogamos para vencer, é sempre importante vencer", afirmou o atacante Vitinho.

"Nosso grupo trabalha igual. Nos coletivos e nos treinamentos de 11 contra 11, é sempre difícil. Todos têm muita qualidade. A gente vai precisar de todo mundo ao longo da temporada. Quem entrar vai dar conta do recado, assim como aconteceu hoje (sábado)", concordou o meia-atacante Everton Ribeiro.

O vice-presidente de futebol Marcos Braz também destacou a importância do elenco montado pelo Flamengo. Ele valorizou a conquista e afirmou que o título estadual é um importante objetivo da temporada. "A gente tem o elenco muito grande. Esse título vai ser importante para rodar o elenco, temos um plantel qualificado. O (técnico português) Jorge Jesus, caso queira, ele pode rodar o elenco, até porque vai começar a fase de grupos da Libertadores. Sabemos como é difícil a Copa Libertadores da América", destacou o cartola.

"Acho que o torcedor rubro-negro sabe o trabalho que vem sendo feito. Tem transparência, carinho e, principalmente, experiência. O Flamengo tem que entrar para ser campeão. Isso é óbvio, mas, às vezes, temos que dizer o óbvio. Temos um grande carinho pelo Carioca", emendou Marcos Braz.