Flamengo valoriza opções ofensivas para jogo de quarta As várias opções do técnico Vanderlei Luxemburgo para escalar o ataque é uma das apostas do Flamengo para superar o Corinthians, quarta-feira, no Engenhão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o atacante Val Baiano poderá atuar no confronto no Rio.