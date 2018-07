Flamengo vence a Chapecoense fora e assume a vice-liderança do Brasileiro

O Flamengo venceu por 3 a 1 a Chapecoense neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a vice-liderança do torneio, com 40 pontos, três a menos do que o Palmeiras.

Os gols da equipe carioca foram marcados por Diego, Leandro Damião e Mancuello. Kempes descontou para os donos da casa. Com a derrota, os catarinenses estacionaram na décima posição, com 30 pontos.

Jogando em casa, a Chapecoense se impôs logo no início, tendo criado duas chances de gol. Na melhor delas, aos seis minutos, Hyoran cobrou escanteio, Filipe Machado testou com força e a defesa tirou em cima da linha.

Pouco depois, o Flamengo teria sua primeira e única chance da etapa inaugural. Diego aproveitou cruzamento rasteiro de Pará e mandou de primeira para balançar as redes.

Com mais volume de jogo, o time da casa só empataria aos 41 minutos, com Kempes. O atacante aproveitou rebote de Alex Muralha, após este defender o chute de Cleber Santana para marcar.

Se o primeiro tempo foi dos catarinenses, na segunda etapa o Flamengo voltou com tudo para vencer. Em dez minutos, o time carioca deu trabalho para a defesa adversária. Mas foi aos 23 minutos que a vantagem se consolidou. Em tabela com Mancuello, Guerrero foi derrubado na área por Filipe Machado. Leandro Damião cobrou no meio para desempatar.

Os donos da casa sentiram o gol e não conseguiram reagir. Aproveitando melhor as oportunidades, o Flamengo sacramentou a vitória aos 44 minutos, com Mancuello. O meia surgiu livre na área para empurrar para as redes a jogada ensaiada carioca que começou com a cobrança curta de um escanteio.

A Chapecoense só volta a campo pelo Brasileirão em 7 de setembro, em partida contra o Santa Cruz, no Arruda. No mesmo dia, o Flamengo recebe a Ponte Preta em Cariacica (ES). Antes disso, porém, ambos vão jogar pela Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, a Chapecoense receberá o Cuiabá, enquanto o Flamengo será mandante diante do Figueirense.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 3 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Gil, Josimar (Sérgio Manoel), Cleber Santana, Martinuccio (Lucas Gomes) e Hyoran (Arthur Maia); Kempes. Técnico: Caio Júnior.

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego (Cuéllar), Gabriel (Leandro Damião) e Everton (Mancuello); Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Diego, aos nove, e Kempes, aos 41 minutos do primeiro tempo; Leandro Damião, aos 25, e Mancuello, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Gimenez, Josimar, Martinuccio (Chapecoense).

RENDA - R$ 382.260.

PÚBLICO - 11.562.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).