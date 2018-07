Flamengo vence com reservas e avança com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo O Flamengo é mais um dos favoritos a completar a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira, o time carioca venceu o União Mogi por 3 a 1, mesmo atuando com os reservas, e confirmou a classificação como primeiro colocado do Grupo 24.