Flamengo vence e mantém Flu em situação complicada

RIO - Na estreia de André Santos, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, e empurrou o atual campeão nacional para uma situação desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro - o time tricolor ficou próximo da zona de rebaixamento, com 14 pontos, algo impensável para muitos de seus torcedores antes do início da competição. Foi a sétima derrota do Flu em 13 rodadas. Ano passado, na campanha do título, perdeu apenas cinco vezes em 38 partidas.

O Flamengo, que com o triunfo no clássico chegou aos 17 pontos, foi superior durante todo o tempo, imprimia velocidade, exercia forte marcação no adversário e via um Fluminense apático, sem criatividade e abusando dos chutões para a frente.

Apesar disso, o primeiro gol do clássico foi marcado pelo Flu, num lance em que o zagueiro Wallace falhou e a bola sobrou para Rafael Sóbis concluir. O atacante fez neste domingo sua centésima partida pelo time das Laranjeiras. O Flamengo não demorou a reagir. Num contra-ataque rápido, Hernane deixou Elias diante do goleiro Diego Cavalieri e conseguiu empatar. A virada chegou na sequência do primeiro tempo, num gol de letra de Hernane, após boa jogada de Leonardo Moura pelo lado direito.

O cenário não mudou depois do intervalo. O Flamengo continuava dono do jogo e o árbitro ainda ignorou um pênalti de Digão, que interceptou a bola com o braço, numa conclusão de Paulinho. Luxemburgo promoveu algumas mudanças. Substituiu Felipe, uma peça nula em campo, por Kenedy, e também trocou o jovem Eduardo por Wagner, já com quase 20 minutos do segundo tempo. Nada disso surtiu efeito.

Hernane, o melhor do clássico, esfriou ainda mais o ânimo dos tricolores ao marcar o terceiro gol do Flamengo. O lance estava sendo bem costurado por André Santos, após duas falhas seguidas de Fred, que tentava ajudar a defesa. Mas Hernane se antecipou e completou com um toque rasteiro.

Pouco antes, Luxemburgo tinha posto o volante Diguinho na vaga do zagueiro Leandro Euzébio. Novamente, uma inútil alteração. Do outro lado, Mano Menezes trabalhava com mais eficiência. Fez também três substituições e aplaudiu a saída de André Santos, que deu a vez a Val.

O Fla já vencia por 3 a 1 e o estreante também recebeu o agradecimento em coro dos flamenguistas. Nos acréscimos, Rafael Sóbis se aproveitou de um descuido da zaga rubro-negra e também de um erro do goleiro Felipe para diminuir. Na saída de bola, o jogo acabou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 3 FLAMENGO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Igor Julião, Digão, Leandro Euzébio (Diguinho) e Carlinhos; Edinho, Jean, Eduardo (Wagner) e Felipe (Kenedy); Rafael Sóbis e Fred. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Wallace, González e João Paulo; Luiz Antonio, Elias, André Santos (Val) e Gabriel; Nixon (Paulinho) e Hernane (Fernandinho). Técnico - Mano Menezes.

GOLS - Rafael Sóbis, aos 17, Elias, aos 25, e Hernane, aos 31 minutos do primeiro tempo. Hernane, aos 35, e Rafael Sóbis, aos 48 do 2º.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Euzébio, Carlinhos, González e Elias.

PÚBLICO E RENDA: não disponíveis.

LOCAL - Maracanã, no Rio.