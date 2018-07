Flamengo vence jogo-treino na altitude de Sucre

O grupo principal do Flamengo está em Sucre se aclimatando para, na quarta-feira, enfrentar o Real Potosí no jogo de ida da pré-Libertadores. Enquanto isso, os reservas seguem no Rio para, neste sábado, fazerem o primeiro jogo oficial da temporada na estreia do Carioca, às 19h30, contra o Bonsucesso, no Engenhão.

Diante também do desfalque de Alex Silva, que foi afastado do grupo depois de não comparecer ao embarque da delegação à Bolívia, Luxemburgo escalou a equipe com David e Welinton na zaga titular. No meio, três volantes fazendo companhia a Renato. Ronaldinho fez dupla de frente com Deivid. No segundo tempo, Muralha e Negueba foram testados e podem começar jogando na quarta.

Assim, o time teve: Felipe, Léo Moura, Welinton, David e Junior Cesar; Airton (Muralha), Willians, Luiz Antonio e Renato; Ronaldinho e Deivid (Negueba). O único gol saiu na segunda etapa, com Leo Moura fazendo a jogada e Renato chutando de longe para marcar.

Luxemburgo gostou do que viu, mas lembrou que o resultado era o menos importante. "Muito boa a movimentação, a bola estava viva e por isso pedi para eles tocarem mais. Foi um primeiro tempo abafado, mas no segundo nos soltamos um pouco mais. Foi um jogo-treino e a vitória não quer dizer nada. O que vale mais foi que o time treinou bem e se movimentou. Serviu para sentir o peso da bola e as dificuldades que vamos sentir no jogo com o Potosí."