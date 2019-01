Flamengo vence jogo-treino nos EUA antes de voltar ao Brasil

Antes de voltar ao Brasil, o Flamengo venceu o Montverde Academy, equipe local de Orlando, pelo placar de 4 a 2, nesta terça-feira. O time carioca chegará ao País na manhã desta quarta-feira após passagem vitorioso pelos Estados Unidos, onde se sagrou campeão da Florida Cup.

Os gols do Flamengo foram marcados por Henrique Dourado, Diego, Rodrigo Caio e Rhodolfo. Principais reforços do clube para a nova temporada, o atacante Gabriel e o meia Arrascaeta não viajaram com o grupo para a disputa da competição amistosa, finalizada no sábado.

Em solo americano, o Flamengo derrotou Ajax, na Holanda, nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. Na sequência, no fim de semana passado, bateu também o o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 1 a 0. O São Paulo também participou da competição, mas não teve sucesso.

No jogo-treino que encerrou as atividades do time carioca nos EUA, nesta terça, o técnico Abel Braga aproveitou a oportunidade para fazer diversos testes na equipe, nesta reta final da pré-temporada. Ele escalou os 11 inicial com Diego Alves; Klebinho, Léo Duarte, Dantas e Trauco; Hugo Moura, Ronaldo, Jean Lucas, Lucas Silva, Dourado e Vitor Gabriel.

E, ao longo da atividade, promoveu alterações em todos os setores do time. O objetivo é observar o rendimento do elenco, que Abel ainda está conhecendo, para definir a equipe titular que entrará em campo na estreia no Campeonato Carioca.

O primeiro adversário do time na Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, será o Bangu, no domingo, no estádio do Maracanã.

A delegação rubro-negra embarca para o Brasil logo após o jogo-treino. Segundo a assessoria do clube, a estimativa é de que o grupo deve desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta quarta.