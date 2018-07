Flamengo vence Nova Iguaçu por 1 a 0 em jogo-treino

O único gol do jogo-treino foi marcado por Mattheus, em cobrança de falta da meia-lua, aos 30 minutos do segundo tempo. No confronto, o treinador flamenguista escalou o time titular com Paulo Victor; Wallace, Chicão e Samir; Léo Moura, Recife, Elano, Éverton e André Santos; Paulinho e Alecsandro. Muralha, Héctor Canteros, Lucas Mugni, Fernando e Mattheus entraram na equipe no decorrer da partida.

Depois do jogo-treino deste sábado, o elenco do Flamengo irá curtir uma folga neste domingo antes de retornar aos treinamentos na manhã desta segunda-feira. Já na terça a equipe viajará no início do dia para Macaé, onde treinará à tarde no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, local do jogo de quarta.