Flamengo vence e se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil

Com gols de Jorge e Guerrero, o Flamengo garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe carioca venceu o Náutico por 2 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife, no jogo da volta da terceira fase. Após o empate por 1 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio, o time pernambucano precisava apenas de um 0 a 0 para se classificar. Conseguiu manter esse placar até o segundo tempo, mas sucumbiu à pressão rubro-negra.

O Flamengo ainda não sabe quem vai enfrentar na próxima fase porque os adversários serão definidos por sorteio. Nas oitavas de final, a competição promete ficar ainda mais complicada com a entrada dos times brasileiros que estavam na Copa Libertadores, mais o Fluminense. A vitória também representa mais tranquilidade para o técnico Cristóvão Borges, que vinha sendo questionado pelo rendimento do time.

Para quem precisava de gols, o Flamengo era muito apático nos minutos iniciais. Assim como no Campeonato Brasileiro, o time de Cristóvão Borges não tinha dinamismo no meio de campo e a bola transitava com muita lentidão da defesa até o ataque. Apenas duas chances de gol foram criadas, em finalizações de Emerson e Guerrero.

Muito cauteloso, o Náutico mantinha uma marcação muito forte e raramente deixava a sua defesa exposta, com o objetivo de manter o resultado que o favorecia. No intervalo, Cristóvão Borges orientou seus jogadores a partirem para o ataque em bloco e foi obedecido. Aos cinco minutos, após jogada bem trabalhada pelos homens de frente, Everton avançou na linha de fundo e passou para Jorge fazer o gol.

A equipe pernambucana não se abateu e tentou dar a resposta. O técnico Lisca assumiu o risco de tirar o lateral-direito Guilherme para a entrada de Josimar e por pouco não foi bem sucedido. O atacante atormentou a zaga flamenguista e o Náutico criou boas oportunidades. Muito contestado nos últimos jogos, o goleiro César fez duas defesas salvadoras para o time carioca.

O avanço desatinado do Náutico, cedeu espaço para o Flamengo contra-atacar. Aos 31 minutos, Marcelo Cirino recebeu uma bola em velocidade, limpou um marcador e passou para Guerrero, livre, ampliar o resultado. Nos minutos finais, a partida tomou um ritmo de treino para o time rubro-negro, que agora volta a focar no Campeonato Brasileiro. No sábado, recebe o Grêmio, às 18h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 x 2 FLAMENGO

NÁUTICO: Julio Cesar; Guilherme (Josimar), Flávio, Fabiano Eller e Fillipe Soutto; João Ananias, William Magrão, Marino e Rogerinho (Renato); Douglas e Stéfano Yuri (Bergson). Técnico: Lisca.

FLAMENGO: César, Pará, Marcelo, Wallace e Jorge; Jonas (Marcelo Cirino), Cáceres, Canteros e Everton (Arthur Maia); Emerson e Guerrero. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS: Jorge, aos 5, e Guerrero, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Fillipe Soutto (Náutico); Pará, Guerrero, Emerson, Jorge, Marcelo Cirino e Cáceres (Flamengo)

ÁRBITRO: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA: R$ 566.355,00.

PÚBLICO: 16.744 pagantes.

LOCAL: Arena Pernambuco, no Recife (PE).