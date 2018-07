Flamengo vence Tigres em jogo-treino com dois gols de Emerson

"Movimentação foi boa, não fizemos só um treinamento tático. Para começar está bom. Ainda estamos longe na parte física, a exigência hoje no futebol é estar com a parte física muito boa, ainda mais nas temperaturas altíssimas desta época do ano. Está tudo dentro da normalidade e é importante que o jogadores não tenham se machucado, pois a parte muscular deles ainda tem que melhorar", afirmou o treinador.

Assim como havia ocorrido nos treinamentos realizados nos dias anteriores, o técnico escalou o time titular com três dos reforços que chegaram ao clube: o lateral-direito Rodinei, o zagueiro Juan e o volante Willian Arão.

Assim, Muricy escalou o Flamengo no primeiro tempo do jogo-treino com a seguinte formação: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Willian Arão, Márcio Araújo e Alan Patrick; Éverton, Emerson e Guerrero.

O treinador garantiu, porém, que o time pode ter mudanças para o começo das competições de 2016. "Aqui não tem cadeira cativa. Dentro dos treinamentos e jogos que vão acontecendo, se alguém mostrar que está melhor, muda. Vai jogar quem estiver melhor", afirmou.

Logo aos três minutos do jogo-treino, Emerson abriu o placar ao tocar na saída do goleiro adversário. Depois, aos 25, o atacante ganhou dividida na entrada da área e depois chutou forte, fazendo 2 a 0.

No segundo tempo, Muricy mudou toda a formação do Flamengo e escalou o seguinte time: Alex; Pará, César Martins, Antonio Carlos e Chiquinho; Jonas, Jajá e Canteros; Thiago Santos, Gabriel e Douglas Baggio.

Dessa vez, porém, nenhum gol saiu. Assim, o primeiro jogo-treino do Flamengo em 2016 terminou mesmo com o placar de 2 a 0. Mesmo assim, Muricy elogiou a atuação dos reservas. "Foi bom, dentro do pouco tempo que tivemos de treinamentos. Foi boa a movimentação, um time que não sofre com goleiro pois está bem posicionado", comentou.