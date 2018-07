Fla-Flu no Pacaembu já tem 20 mil ingressos vendidos

O Flamengo anunciou no fim da tarde desta sexta-feira que vendeu antecipadamente 20 mil ingressos para o clássico deste domingo contra o Fluminense, no Pacaembu, pelo Campeonato Carioca. A carga total para o jogo é de 37 mil bilhetes.

Dois setores do estádio já estão esgotados: a arquibancada amarela, destinada aos flamenguistas, e cadeira azul, que será um dos setores mistos do estádio. As vendas começaram na quinta-feira pela manhã e continuam até antes do jogo. A partida vai começar às 16h.

Os dois clubes vão dividir entre si tanto a carga de bilhetes, como a renda da partida. Caso o público seja de 35 mil pessoas, Flamengo e Fluminense podem embolsar cada um cerca de R$ 400 mil com bilheteria. Os ingressos disponíveis variam de R$ 50 a R$ 80. Em São Paulo há pontos de venda nos estádios do Pacaembu e do Morumbi, ambos com bilheterias em funcionamento das 10h às 17h.

A torcida do Flamengo tem pontos de venda exclusivos nas lojas da Adidas do shopping Eldorado e da rua Oscar Freire. Já os tricolores têm exclusividade de compra no bar Garota da Vila, na Vila Olímpia.

ATACANTES

A partida deve marcar um encontro entre Fred e Guerrero. O atacante tricolor se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e treinou entre os titulares nesta sexta-feira. O último jogo dele foi há quase um mês.

Já o peruano vai reencontrar o Pacaembu, onde atuou diversas vezes pelo Corinthians. Depois do clássico, o jogador se apresenta à seleção do seu país para compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.