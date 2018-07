Flamengo viaja para São Paulo com Canteros e sem Eduardo da Silva

O Flamengo encerrou na manhã deste terça-feira a preparação para o jogo com o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treinamento na Gávea. Após a atividade, o técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou a lista de relacionados para o duelo com uma novidade e uma ausência, ambas esperadas.

Após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Fluminense, no último domingo, o volante argentino Canteros retorna ao time e será titular, pois vem sendo um dos destaques desse momento de recuperação do Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Em compensação, o meia-atacante Eduardo da Silva, com dores musculares, está fora da partida. Gabriel é o favorito para ficar com a vaga do brasileiro naturalizado croata e compor o meio-de-campo do Flamengo com Cáceres, Canteros, Márcio Araújo e Everton diante do São Paulo.

Com 30 pontos, o Flamengo ocupa apenas a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, a dez pontos do G4, mas também com uma vantagem de sete para a zona de rebaixamento.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO FLAMENGO:

Goleiros: Cesar, Paulo Victor.

Laterais: João Paulo, Léo Moura.

Zagueiros: Chicão, Frauches, Marcelo, Samir, Wallace.

Volantes: Amaral, Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Márcio Araújo, Muralha, Recife.

Meias: Everton, Gabriel, Lucas Mugni.

Atacantes: Alecsandro, Arthur, Elton, Nixon.