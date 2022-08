'Flamengo poderia enfrentar qualquer time da Champions League', diz Vidal após vitória

Para Vidal, o Flamengo pode competir contra qualquer equipe da Liga dos Campeões (Champions League, em inglês). O jogador rasgou elogios ao time carioca que foi superior ao Corinthians na Neo Química Arena, fez 2 a 0 e conseguiu ótimo resultado na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

“Creio que com o nível de jogadores que temos, com a nossa torcida, claramente se estivéssemos na Liga dos Campeões, brigaríamos com todos os times. A verdade é que essa equipe do Flamengo tem muita qualidade", afirmou o jogador após a partida ao SBT.

Leia Também O gol de Arrascaeta foi legal; entenda o que diz a regra da bola involuntária na mão

O volante se transferiu para a Europa, em 2007, onde atuou durante 15 anos. Com passagens por Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, Vidal acumula nove títulos nacionais em seu currículo, sendo cinco Campeonatos Italianos, três Alemães e um Espanhol.

O chileno chegou nesta janela ao Flamengo junto ao atacante Everton Cebolinha, ex-Benfica, e o compatriota Erick Pulgar, que pertencia à Fiorentina, mas estava emprestado ao Galatasaray, da Turquia, na última temporada. Após o vice-campeonato na Supercopa do Brasil e também no Carioca no início do ano, e o mau início do português Paulo Sousa no Brasileirão, a diretoria foi atrás de um novo técnico e reforços.

O momento do Flamengo na temporada é outro após a chegada de Dorival Júnior. A vitória na Neo Química Arena marcou o sétimo jogo do time sem derrota. Com Dorival no comando, a equipe rubro-negra acumula dez triunfos nos últimos 12 jogos e vive ótima fase.

Após a boa vantagem conquistada sobre o Corinthians fora de casa, o Flamengo volta a campo, neste sábado, às 20h30, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, agora pelo Brasileirão.