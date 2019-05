Flamengo visita Atlético-MG em busca de afirmação no Brasileiro

Depois da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores e da vitória frente ao Corinthians, em Itaquera, pela Copa do Brasil, o Flamengo busca afirmação no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, diante do Atlético-MG.

O único desfalque da equipe carioca vai ser o meia Diego, que recebeu o terceiro cartão amarelo no fim de semana. O jogador, que é reserva, ganhou credibilidade com o treinador, após boas atuações. A armação das jogadas ficará sob a responsabilidade de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O ataque, mais uma vez, vai contar com a dupla composta por Gabriel e Bruno Henrique.

O time do técnico Abel Braga é o sétimo colocado, com sete pontos, e a vitória é essencial para não perder contato com os líderes da competição. Depois de um início empolgante, ao vencer o Cruzeiro, de virada, por 3 a 1, no Maracanã, o time foi derrotado pelo Internacional, no Sul (2 a 1), empatou com os reservas diante do São Paulo (1 a 1), no Morumbi, e venceu a Chapecoense (2 a 1), no Rio.

Sem Diego, Abel poderá repetir o time que iniciou a partida contra o Corinthians, em Itaquera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vencida pelos cariocas por 1 a 0, gol de William Arão.

"Sabemos da dificuldade em jogar no Independência, eles fazem uma pressão enorme no início do jogo. Parecido com o jogo do Corinthians. Precisamos de muita atenção. Vamos nos preparar bem, ouvir o que o Abel vai nos dizer", disse o zagueiro Rodrigo Caio.