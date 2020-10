Flamengo visita Corinthians em busca da liderança que escapou na rodada passada

O Flamengo seria o líder isolado do Brasileirão se tivesse vencido o Red Bull Bragantino. Desgastado, deixou a chance escapar na quinta-feira. Com Pedro e Bruno Henrique no ataque neste domingo, a missão é ganhar do Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, e assumir a liderança.

Como entra em campo antes de Internacional e Atlético-MG, que também somam os mesmos 31 pontos, o Flamengo terminará o jogo na ponta da tabela em caso de resultado positivo. E jogará pressão na concorrência.

Pedro e Bruno Henrique vêm se destacando jogando juntos e são a aposta de Domènec Torrent para novo resultado positivo carioca. Diante do Bragantino, o centroavante saiu no intervalo e o parceiro só entrou no fim da etapa. Foi o único dos oito jogos de invencibilidade sem gols da dupla. Justamente no qual não atuaram lado a lado.

Agora tentam repetir o sucesso das partidas anteriores. Pedro, por exemplo, fez oito gols nessa série positiva. Bruno Henrique, autor de boas assistências ao companheiro, anotou outros quatro. O técnico espanhol não se cansa de dizer que o Flamengo resgatou o futebol feliz que consagrou o time no ano passado e espera que embale de vez na luta pelo bicampeonato.

Apesar de contar com a dupla ofensiva, Domènec não terá peças importantes em São Paulo. Rodrigo Caio e Arrascaeta voltaram dos jogos de Brasil e Uruguai, respectivamente, com lesões musculares. E Everton Ribeiro, que também defendeu o País, sentiu dores diante do Bragantino e não deve atuar.

Domènec, contudo, terá reforços no Clássico das Multidões. Filipe Luís cumpriu suspensão na rodada anterior e retorna na ala esquerda. Na zaga, Gustavo Henrique e Natan ganharam descanso e também jogam, assim como Gérson, no meio.

Descansado, o Flamengo vai para cima do Corinthians para, enfim, tentar se isolar no topo. São 18 gols nos últimos oito jogos, média acima de dois, o que anima os torcedores.