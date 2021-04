Flamengo visita o 'freguês' Vélez Sarsfield por boa largada na Copa Libertadores

Jogar na Argentina é sempre uma pedra no sapato para os clubes brasileiros. Mas para o Flamengo a história traz ótimas lembranças quando tem o Vélez Sarsfield, adversário desta noite, às 21h30, no José Amalfitani, pela frente. Os cariocas já ganharam três vezes dos oponentes em Buenos Aires e esperam repetir a dose por um boa largada no Grupo G da Copa Libertadores.

O Vélez é freguês histórico do Flamengo, sofrendo seis derrotas em nove confrontos. Ganhou apenas duas vezes. Uma apenas em seu estádio. Confiante no retrospecto, o técnico Rogério Ceni espera afastar de vez os ruídos sobre o clube após derrota no clássico com o Vasco e somente empate diante da Portuguesa-RJ, que deixaram o título da Taça Guanabara ameaçado.

Com o retorno de Arrascaeta, ausente nos últimos jogos por entorse no tornozelo, Ceni vai repetir o quarteto ofensivo de destaque nos últimos anos para manter a força ofensiva do time rubro-negro. O uruguaio atua ao lado de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Com média de quase dois gols por jogo nas visitas ao Vélez Sarsfield (nove em cinco jogos), a expectativa é de apresentação segura diante do atual líder do Campeonato Argentino para evitar pressão pela vaga numa chave complicada. Além dos argentinos, o grupo ainda tem a complicada LDU, de Quito. O Unión La Calera é o rival mais fraco.

O único desfalque confirmado nos cariocas é o zagueiro Rodrigo Caio, que vai cumprir suspensão. Gustavo Henrique e Bruno Viana disputam a posição de titular ao lado de William Arão.

O Flamengo chegou na madrugada de segunda-feira na Argentina e passou por exames de covid-19 seguindo todos os protocolos no país. Apesar de confiança num resultado positivo, há o temor por um clima de guerra. Na história, a partida já teve duas enormes brigas generalizadas, uma ocasionada por Edmundo e outra por Romário.

A ordem é evitar entrar em provocações e não perder a cabeça. Com seis jogos em 38 dias, Ceni não quer ter desfalques por possíveis expulsões. Na próxima semana já há duelo com o La Calera. Eliminado na Copa da Argentina e com altos e baixos nos últimos jogos, dentre os quais uma impiedosa surra de 7 a 1 para o Boca Juniors, o Vélez Sarsfield se reabilitou com 2 a 0 no Huracán e apostará na velocidade para sair vitorioso.

O volante Mancuello, que defendeu o Flamengo em 2017, será uma das peças conhecidas dos brasileiros, assim como o atacante Centurión, ex-São Paulo. Os cariocas, contudo, devem ter atenção especial em Almada, habilidoso jogador que deve comandar todas as ações dos argentinos.