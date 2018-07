Flamengo volta a bater o Brasil-RS e avança na Copa do Brasil

O Flamengo se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil ao derrotar o Brasil de Pelotas por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Paulinho e Eduardo da Silva. No jogo de ida, o time carioca já tinha vencido o adversário por 2 a 1. Na sequência da competição, o Flamengo vai enfrentar Piauí ou Salgueiro-PE.

Com um clássico pelo Campeonato Carioca no próximo domingo, contra o Vasco, o time rubro-negro parecia sem vontade e deu um tom de monotonia à partida. Esteve omisso, principalmente no primeiro tempo, etapa na qual criou apenas uma jogada de perigo. Foi a partir de um passe milimétrico de Marcelo Cirino para Anderson Pico. O lateral avançou, se livrou da marcação e chutou forte para o goleiro Eduardo Martini evitar o gol com reflexo.

Depois de uma bronca do técnico Vanderlei Luxemburgo no intervalo, o Flamengo voltou um pouco melhor, mas a impressão era a de que só Marcelo Cirino estava com o pensamento voltado para o confronto da noite. Paulinho se juntou a ele na metade do segundo tempo. Entrou na vaga de Alecsandro, figura apagada na partida, e decidiu o confronto.

Logo na sua segunda jogada de ataque, Paulinho enganou um marcador, aproximou-se da área e chutou forte e rasteiro. A bola bateu na zaga e desviou do goleiro Eduardo Martini. Depois do gol, o Flamengo diminuiu mais ainda o ritmo. Ficou clara a intenção de seus atletas de não se expor muito em divididas ou em lances mais arrojados. Todos de olho no clássico de domingo.

Mas ainda houve um contra-ataque em que Marcelo Cirino presenteou Eduardo da Silva com um passe perfeito. O atacante finalizou com rapidez e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 BRASIL DE PELOTAS

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico (Luiz Antonio); Canteros, Márcio Araújo e Jonas; Gabriel (Eduardo da Silva), Alecsandro (Paulinho) e Marcelo Cirino. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Wender, Fernando Cardozo, Ricardo Schneider e Rafael Forster; Leandro Leite, Galiardo, Márcio Hahn (Diogo Oliveira) e Felipe Garcia (Cleiton); Alex Amado (Billy) e Nena. Técnico - Zeca Martins.

GOLS - Paulinho, aos 25, e Eduardo da Silva, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Leite e Bressan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.