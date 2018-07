Flamengo volta a jogar sem Gabriel e Eduardo da Silva O Flamengo encerrou nesta manhã a sua preparação para o duelo com o Resende, sábado em Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, sem novidades. Embora tenham participado da atividade no CT do clube, o os atacantes Eduardo da Silva e Gabriel seguem fora da equipe e nem foram relacionados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.