Flamengo volta aos treinos visando semifinal com Vasco na Taça Guanabara

RIO - Os jogadores do Flamengo se reapresentaram nesta segunda-feira de carnaval e realizaram o primeiro treino visando a semifinal da Taça Guanabara, diante do Vasco, nesta quarta. Os titulares que enfrentaram o Resende fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo e treinaram com bola.

Mesmo depois de terem passado a noite do último domingo acompanhando os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Vágner Love participaram normalmente da atividade.

A principal novidade, no entanto, ficou por conta do meia Renato. Ele ficou de fora da partida contra o Resende, no último sábado, por uma fratura na mão direita, mas treinou nesta segunda-feira, com uma proteção no local da lesão.

A equipe carioca enfrenta o Vasco na noite desta quarta-feira, às 22 horas, no Engenhão, por uma vaga na decisão da Taça Guanabara. Sem David Braz, suspenso, o técnico Joel Santana deve escalar o time com: Felipe; Leonardo Moura, Welinton, Gustavo e Júnior César; Airton, Willians, Renato e Ronaldinho Gaúcho; Vágner Love e Deivid.