Flamengo volta mais aliviado ao Rio após vitória no Sul

Foi com alívio que o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, e os jogadores da equipe voltaram para o Rio nesta quinta-feira depois da vitória sobre o Figueirense por 2 a 1, na última quarta, em Florianópolis. O gol que garantiu os três pontos foi marcado por Nixon, aos 48 minutos do segundo tempo. "Agora, voltamos a respirar com mais calma", disse o treinador.

A diretoria do Flamengo, pensando em um grande público neste domingo contra o líder Cruzeiro, no estádio do Maracanã, no Rio, adotou uma medida simpática após a vitória sobre o Figueirense. Decidiu que o treino deste sábado será realizado na sede da Gávea, bem mais próximo do torcedor do clube. Na maioria das vezes, as atividades são feitas no Ninho do Urubu, na zona oeste, local em que o acesso do público não é permitido.

Para enfrentar o Cruzeiro, o zagueiro Wallace e o volante paraguaio Cáceres devem ter condições de jogo. Eles vão se reavaliados nesta sexta pelos médicos do clube. A dupla desfalcou o time em Florianópolis.