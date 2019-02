Flamengo x Americano: onde assistir ao vivo a partida pelo Carioca

Após decepcionar sua torcida na Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Americano neste domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A expectativa dos rubro-negros é que desta vez, o time consiga mais do que ir até a semifinal, como aconteceu no turno passado.

Onde assistir Flamengo x Americano?

Flamengo x Americano terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e acompanhamento em tempo real do Estado. A equipe comandada por Abel Braga caiu na semifinal da Taça Guanabara, após perder por 1 a 0 para o Fluminense.

Já o Americano ficou em quarto lugar no Grupo B, posição que o eliminou da Taça Guanabara ainda na fase de grupos. Para piorar a situação, o time vem de derrota em casa por 2 a 1 para o Londrina, pela Copa do Brasil, resultado que o eliminou da competição nacional.

O Flamengo não joga desde o dia 14 de fevereiro. Neste período, a equipe aproveitou para repor as energias e tentar se reerguer ainda combalido após a tragédia no CT do Flamengo e a derrota para o rival tricolor.