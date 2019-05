Flamengo x Athletico-PR: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vivendo momentos bem distintos, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam sete pontos na competição e o time carioca aparece pouco à frente (9º e 10º, respectivamente)

ONDE ASSISTIR AO VIVO FLAMENGO X ATHLETICO PARANAENSE?

Flamengo x Athletico terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás). O jogo também pode ser acompanhado pelo site e aplicativo da emissora. O Estado fará tempo real da partida.

FLAMENGO X ATHLETICO PR - ESCALAÇÃO

Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Arrascaeta); Everton Ribeiro, Gabriel (Vitinho) e Bruno Henrique.

Athletico: Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Tomás Andrade; Braian Romero, Marcelo Cirino e Thonny Anderson.

O Fla vive um momento turbulento, que se intensificou após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na rodada passada, em Belo Horizonte. Durante a semana, a torcida fez protesto, pichou o muro da Gávea e a pressão em cima do trabalho do técnico Abel Braga e da diretoria aumentou. Após o duelo com o Furacão, a equipe carioca enfrenta o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Já o Athletico continua sua maratona de jogos, mas vem embalado com a vitória por 1 a 0 sobre o River Plate, na quarta-feira, pelo primeiro jogo da decisão da Recopa. O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira. Por isso, existe a possibilidade de alguns atletas serem poupados do jogo deste domingo.