Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Embalados com a vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Athletico-PR deixam de lado a competição e se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de estreia, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Flamengo x Athletico terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV, Premiere e TV Globo (para o Rio de Janeiro). O Estado fará tempo real da partida

O vencedor do confronto irá encarar na próxima fase o classificado de Grêmio x Bahia, que também jogam nesta quarta-feira. No Brasileirão, Fla e Furacão conquistaram bons resultados no último final de semana.

O Flamengo goleou o Goiás por 6 a 1, no Maracanã. Já Athletico derrotou o Internacional por 1 a 0 na Arena da Baixada. Os dois jogos foram no domingo.