Flamengo x Atlético-MG: onde ver ao jogo do Brasileirão

Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será realizada às 20h (horário de Brasília) no Maracanã, terá a transmissão ao vivo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Líder, o Flamengo entra em campo com 52 pontos e ciente de que não pode ser superado por nenhum adversário nesta rodada. Já o Atlético, que chegou a figurar entre os primeiros colocados, amarga a zona intermediária da tabela, com 31 pontos, e o técnico Rodrigo Santana balançando no cargo.

Últimos jogos do Flamengo

6/10 Chapecoense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

28/9 Flamengo 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)

25/9 Flamengo 3x 1 Inter (Brasileirão)

21/9 Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Últimos jogos do Atlético-MG

6/10 Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco (Brasileirão)

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

26/9 Atlético 2 (3) x 1 (4) Colón-ARG (Sul-Americana)

23/9 Avaí 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)