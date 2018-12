Flamengo x Atlético-PR: escalações, onde assistir e horário

Flamengo e Atlético-PR jogam neste sábado, às 19h, no Maracanã, na despedida das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Os cariocas já garantiram o vice-campeonato enquanto os atleticanos ainda sonham ficar entre os seis primeiros e se garantir na Libertadores do ano que vem.

Flamengo x Atlético-PR terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flamengo soma 72 pontos e não tem como ser alcançado pelo Inter, terceiro colocado. Na última rodada, o Fla derrotou fora de casa o Cruzeiro por 2 a 0, mas como o Palmeiras derrotou o Vasco, o clube paulista já garantiu o título do Brasileirão.

Quanto ao Atlético-PR, a equipe atleticana está em sétimo, com 54 pontos. Para ficar entre os seis, precisa vencer o Flamengo e torcer para o Atlético-MG não ganhar do Botafogo, em duelo que também acontece neste sábado. Na rodada passada, o Furacão empatou por 2 a 2 com o Ceará.

Mesmo que não consiga ficar entre os seis, o Atlético-PR tem outra chance de se garantir na Libertadores, pois está na decisão da Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla. O vencedor garante uma vaga na próxima edição do torneio continental.

Escalações de Flamengo x Atlético-PR

Flamengo: César; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo, e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro e Uribe.

Atlético-PR: Felipe Alves; Diego, Wanderson, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães, Camacho (Wellington), Matheus Rossetto, Marcinho e Rony (Cirino); Anderson Plata.