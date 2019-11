Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo na TV e online

O embalado Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Bahia, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Flamengo x Bahia ao vivo na TV

O confronto terá transmissão para todo o Brasil pelo canal Premiere.

Assistir Flamengo x Bahia ao vivo online

A partida também poderá ser acompanhada pelo aplicativo e pelo site do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações dos times

O Fla mantém sua rotina de vitórias. Na quinta-feira, o time de Jorge Jesus venceu o Botafogo por 1 a 0 e manteve a vantagem de oito pontos para o Palmeiras, segundo colocado. Já o Bahia empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, em casa, e ficou com 43 pontos, perdendo a chance de se aproximar do G-6.